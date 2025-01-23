Обновленная версия Resident Evil 2 вышла на iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPad и Mac с чипами не хуже M1 10 декабря 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mobilegamer.

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Это уже четвёртый консольный релиз Capcom на устройствах Apple – три предыдущие попытки также потерпели неудачу. Так, Resident Evil 7 за две недели с момента запуска на Apple-платформах приобрело не более двух тысяч пользователей, а стартовые продажи Resident Evil Village и Resident Evil 4 составили 34 тысячи и 15 тысяч копий соответственно.

По данным исследовательского портала Appmagic, за первые полтора месяца от релиза ремейк Resident Evil 2 заработал чуть больше 100 тысяч долларов от внутриигровых покупок.

На устройствах Apple доступен бесплатный пролог, однако за полную версию игрокам приходится платить.

В течение первого месяца цена была снижена до 10 долларов, что позволило продать 9500 копий. После повышения стоимости до 40 долларов с 9 января было совершено лишь 175 покупок.

Как и предыдущие порты Capcom на устройствах Apple, Resident Evil 2 поддерживает технологию масштабирования MetalFX, геймпады, универсальные покупки, перенос прогресса и имеет локализацию на русском языке.

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Ремейк Resident Evil 2 также доступен на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch в облачном формате. Оригинальная версия вышла в январе 2019 года, и с тех пор ее продажи достигли 14,5 миллионов копий.