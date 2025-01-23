Как сообщает 24 Канал, согласно обнародованным данным американского издателя и разработчик видеоигр Electronic Arts, Dragon Age: The Veilguard за последний квартал привлекла 1,5 миллиона игроков.

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Это почти на 50% меньше запланированного уровня, отмечают в компании. По данным IGN, EA не называет эту цифру продажами, поскольку игра также доступна по подписке EA Play Pro. Также не уточняется, учтена ли в статистике только полная версия игры, или пробная бесплатная версия.

Разочарование года

Однако главным разочарованием для EA по итогам квартала стала серия футбольных симуляторов EA Sports FC. Как отметил генеральный директор компании Эндрю Уилсон, несмотря на два года роста, в конце 2024 года франшиза "просела", а выпуск EA Sports FC 25 не смог обеспечить ожидаемый доход.

Мы продолжали выпускать качественные игры по всему нашему портфолио в третьем квартале, но Dragon Age и EA Sports FC 25 не принесли ожидаемых чистых доходов,

- заявил Уилсон.

Из-за неутешительных результатов этих двух проектов Electronic Arts была вынуждена скорректировать свой прогноз на третий квартал, снизив ожидаемую прибыль с 2,4-2,55 миллиарда до 2,22 миллиарда долларов. Кроме того, компания уменьшила прогнозируемый доход за весь финансовый год – с 7,5 – 7,8 миллиарда до 7 – 7,15 миллиарда долларов.

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Несмотря на неудачи, EA настроена на рост в следующем финансовом году, который начнется в апреле. В компании планируют "запустить еще больше культовых франшиз", чтобы вернуться к стабильному развитию.