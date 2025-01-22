Уже весной игроков ждет ряд обновлений, которые, кроме исправлений и улучшений, добавят в игру новые возможности, в частности кастомизацию причесок в парикмахерских, хардкорный режим и гонки на лошадях, сообщает 24 Канал.

А тем временем Стало известно, выйдет ли Kingdom Come: Deliverance 2 в магазине GOG

На вторую половину 2025 года разработчики планируют выпуск контента для владельцев Season Pass, который будет включать три сюжетных дополнения.

Летом выйдет "Brushes with Death" , где игроки будут помогать эксцентричному художнику с темным прошлым.

, где игроки будут помогать эксцентричному художнику с темным прошлым. Осенью ожидается "Legacy of the Forge" , которое предложит восстановить кузницу в городе Кутна Гора и стать мастером-кузнецом.

, которое предложит восстановить кузницу в городе Кутна Гора и стать мастером-кузнецом. Зимой выйдет "Mysteria Ecclesiae", что погрузит игроков в борьбу с эпидемией в монастыре Седлец.



Обновления, которые ждут игроков / Фото Warhorse Studios

Действие Kingdom Come: Deliverance 2 развернется в XV веке в охваченной гражданской войной Богемии. Главный герой – Генри из Скалицы, знаком игрокам из первой части, который продолжает путь мести за смерть родных.

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Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на 4 февраля для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S. Весной игра появится также в GOG. Разработчики обещают огромный открытый мир, продуманную систему репутации и отсутствие DRM-защиты Denuvo.