Ролевой экшн в открытом мире Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской студии Warhorse Studios уже был анонсирован для ПК, в частности для цифровых магазинов Steam и Epic Games Store, сообщает 24 Канал.

Читайте на сайте Ubisoft обещает уникальные ощущения в Assassin's Creed Shadows

Теперь стало известно, что игра появится и в магазине GOG, однако не сразу. Официальный релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля, тогда как на GOG проект станет доступным только весной.

На GOG уже открыты страницы стандартного и золотого изданий игры. Представители магазина заявили, что готовы "короновать библиотеку этим прекрасным творением".

Несколько слов об игре

События Kingdom Come: Deliverance 2 разворачиваются в XV веке, в охваченной гражданской войной Богемии. Главным героем снова станет Генри из Скалицы, который продолжает искать мести за смерть родных.

Разработчики обещают большой открытый мир (вдвое больше первой части), систему репутации, аутентичную боевую механику и широкий набор функций. Игра будет доступна с текстовым переводом на украинский язык и без использования защиты Denuvo.

Смотрите также Видеоигра о динозаврах с мечами от разработчика Ghost of Tsushima стала вирусной в Steam

Kingdom Come: Deliverance 2 создается для платформ PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Ранее разработчики также раскрыли системные требования игры и целевые показатели разрешения и производительности на консолях.