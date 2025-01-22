Вже навесні гравців чекає низка оновлень, які, крім виправлень та покращень, додадуть у гру нові можливості, зокрема кастомізацію зачісок у перукарнях, хардкорний режим та перегони на конях, повідомляє 24 Канал.
А тим часом Стало відомо, чи вийде Kingdom Come: Deliverance 2 в магазині GOG
На другу половину 2025 року розробники планують випуск контенту для власників Season Pass, який включатиме три сюжетні доповнення.
- Влітку вийде "Brushes with Death", де гравці допомагатимуть ексцентричному художнику з темним минулим.
- Восени очікується "Legacy of the Forge", яке запропонує відновити кузню в місті Кутна Гора та стати майстром-ковалем.
- Взимку вийде "Mysteria Ecclesiae", що занурить гравців у боротьбу з епідемією в монастирі Седлец.
Оновлення, які чекають на гравців / Фото Warhorse Studios
Дія Kingdom Come: Deliverance 2 розгорнеться у XV столітті в охопленій громадянською війною Богемії. Головний герой – Генрі зі Скалиці, знайомий гравцям з першої частини, який продовжує шлях помсти за смерть рідних.
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Реліз Kingdom Come: Deliverance 2 запланований на 4 лютого для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S. Навесні гра з’явиться також у GOG. Розробники обіцяють величезний відкритий світ, продуману систему репутації та відсутність DRM-захисту Denuvo.