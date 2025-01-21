NCSoft прийняла рішення припинити розробку проєктів під кодовими назвами Project H, Project J та Project Pantera, над якими працювали три різні студії, повідомляє 24 Канал з посиланням на MTN. Project H був MMORPG у постапокаліптичному світі Horizon Zero Dawn та Horizon Forbidden West від студії Guerrilla Games, яка належить PlayStation.

Читайте на сайті Стало відомо, чи вийде Kingdom Come: Deliverance 2 в магазині GOG

За інформацією MTN, співробітники, які працювали над Project H, вже залишили компанію або були переведені на інші проєкти. Остаточне рішення про скасування було ухвалено наприкінці 2024 року за підсумками чергового внутрішнього аудиту.

Очікувалося, що MMORPG у всесвіті Horizon буде націлена на глобальну аудиторію та стане частиною ініціативи Sony Interactive Entertainment (SIE) щодо розширення присутності в сегменті ігрових сервісів.

Попри те, що офіційного підтвердження гри від Sony та NCSoft не було, компанії уклали стратегічну угоду восени 2023 року, пообіцявши співпрацювати у кількох напрямках, зокрема в мобільному секторі, та "розширювати межі ігрового процесу".

Дивіться також Інсайдер розкрив ігри Microsoft та Bandai Namco, які вийдуть на Nintendo Switch 2

Тим часом студія Guerrilla Games продовжує працювати над власною онлайн-грою у всесвіті Horizon. Витік ігрового процесу в січні 2023 року розкрив деякі деталі проєкту – нових персонажів, стилізовану графіку та можливість дослідження світу разом із друзями.