Информацию о продажах Prince of Persia: The Lost Crown нашел энтузиаст в профиле директора по маркетингу Ubisoft Александра Генуну (Alexandre Guenounou) на платформе LinkedIn. В его резюме указано, что за год после релиза игра разошлась тиражом более 1,3 миллиона копий во всем мире.

Согласно ранним данным инсайдера Тома Хендерсона, на старте игра привлекла 300 тысяч игроков, а за девять месяцев ее продажи достигли 1 миллиона копий. Новые цифры подтверждают, что эта оценка была близкой к реальности.

Впрочем, после обнародования информации профиль Генуну стал недоступным для обычных пользователей – возможно, его скрыли или удалили.

Ubisoft не довольна продажами игры

Ранее Хендерсон сообщал, что Ubisoft осталась недовольной коммерческим успехом Prince of Persia: The Lost Crown. По его данным, компания ожидала значительно более высоких продаж, сравнимых с самыми успешными представителями жанра metroidvania. Из-за этого возможное продолжение игры якобы было отклонено руководством Ubisoft.

Prince of Persia: The Lost Crown вышла 18 января 2024 года на PC (Ubisoft Connect, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch, а на Steam игра попала только 8 августа. Несмотря на не слишком высокие продажи, проект получил высокую оценку от критиков и игроков.