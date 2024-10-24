Портал Insider Gaming расстроил всех поклонников Prince of Persia: The Lost Crown – одной из лучших метроидваний последних лет, новостью о расформировании создавшей ее студии.

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Сиквела не будет, команду перевели на другой проект

Сообщается, что подразделение Ubisoft Montpellier было распущено из-за "неудовлетворительных" продаж The Lost Crown.

На момент закрытия, команда питчила новые DLC для игры в дополнение к Mask of Darkness, вышедшему в сентябре, а также планировала сиквел проекта, но руководство Ubisoft отвергло эти идеи из-за финансовых рисков.

Трейлер дополнения – смотрите видео

Источники Insider Gaming утверждают, что более дюжины членов команды остались в структуре Ubisoft и были переведены в подразделение Ubisoft Milan, которое работает над еще не анонсированным ремейком 2D платформера Rayman.

Проект разрабатывается под кодовым названием "Project Steamboat" и станет первой полноценной игрой одной из фирменных франшиз студии со времен Rayman Legends 2013 года выпуска.