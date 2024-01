18 января состоится релиз долгожданной игры в культовой франшизе Prince of Persia и, похоже, что он будет весьма удачным, сообщает 24 Канал.

Что это за новый принц?

Многолетний перерыв в некогда самой известной игровой серии Ubisoft дался поклонникам Prince of Persia очень тяжело.

Однако ожидание завершено, ведь менее чем через неделю каждый желающий сможет сыграть в игру, которая подарит новый интересный взгляд на любимую вселенную.

Prince of Persia: The Lost Crown – не является стандартной игрой для франшизы. В отличие от "классических" проектов, это не экшн от 3 лица, а 2D платформер с элементами метроидвании и даже RPG.

Метроидвания – жанр платформеров, в которых игроку предстоит исследовать открытый мир, зоны которого открываются постепенно по мере обретения новых навыков и знаний. Название жанра происходит от двух видеоигр: Metroid и Castlevania.

Что касается сюжета, то геймерам предлагают взять под контроль не личность монаршей крови, а простого персидского воина по имени Саргон. Правда, все же не совсем просто, ведь юноша обладает сверхъестественными способностями.

Именно ему выпадает опасная миссия: спасти из лап похитителей наследника престола – принца Хассана.

Трейлер игры – смотреть видео / Ubisoft

Что говорят критики?

В целом критики остались приятно удивлены новинкой Ubisoft.

Игру хвалят за приятный игровой процесс, хорошую боевую систему и переосмысление некоторых механик жанра метроидвания.

Prince of Persia: The Lost Crown – это абсолютный триумф, определяющий будущее этой падшей франшизы,

– написали критики издания Dexerto.

Если же говорить о наиболее часто упоминаемых минусах, то среди них: "скучный для исследования мир", посредственные битвы с боссами и резкие перепады сложности.

Добродетелей Lost Crown достаточно, чтобы рекомендовать ее всем, кто ищет хороший экшн-платформер, но если вам нужна игра, которая привлекает прежде всего удовольствием от исследования, вы можете остаться разочарованным,

– утверждают критики из Inverse.

Вкусная метроидвания с посредственной историей, мое величайшее разочарование в The Lost Crown заключается в том, сколько времени нужно, чтобы добраться до хороших вещей,

– говорится в обзоре от PC Gamer.

Оценки от популярных игровых изданий:

PC Gamer – 72/100

The Gamer – 80/100

GamesRadar+ – 80/100

Push Square – 80/100

ScreenRant – 80/100

IGN – 80/100

Guardian – 80/100

DualShockers – 88/100

GameSpot – 90/100

GamingBolt – 90/100

Game Informer – 95/100

Dexerto – 100/100

Несмотря на все сказанные критиками слова следует помнить, что их мысли часто расходятся с впечатлениями рядовых геймеров.

Поэтому каждому заинтересованному ценителю виртуальных развлечений советуем самостоятельно испытать Prince of Persia: The Lost Crown уже 18 января на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series и ПК.