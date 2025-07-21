Компанія Ubisoft опинилася в центрі уваги через рух Stop Killing Games, який розпочався після закриття серверів гри The Crew у 2024 році. Ця ініціатива, що зібрала понад 1,4 мільйона підписів у ЄС, вимагає від видавців створювати плани завершення підтримки ігор, щоб вони залишалися доступними для гравців навіть після відключення серверів, розповідає 24 Канал з посиланням на PCGamer.

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Що в Ubisoft думають про петицію?

На щорічних зборах акціонерів гендиректор Ubisoft Ів Гіймо висловив позицію компанії щодо цього питання зазначивши, що Ubisoft надає значну підтримку своїм іграм під час їхнього активного циклу, забезпечуючи доступність і можливість грати цілодобово.

Проте він наголосив, що підтримка всіх ігор не може тривати вічно, адже програмне забезпечення з часом застаріває, а інструменти розробки стають несумісними з сучасними системами.

Всьому приходить кінець, і ми робимо все можливе, щоб забезпечити гравцям комфортний досвід,

– додав він.

Щодо The Crew, гендиректор згадав, що перед закриттям серверів оригінальної гри компанія запропонувала її продовження, The Crew 2, за символічну ціну в 1 євро. На його думку, це дало гравцям можливість продовжити грати в серію за мінімальну вартість.

Також Ubisoft планує додати офлайн-режим для The Crew 2 до кінця 2025 року, щоб забезпечити доступ до гри після завершення онлайн-підтримки.

Гіймо наголосив, що проблема завершення підтримки стосується не лише Ubisoft, а й усієї індустрії відеоігор. Видавці надають послуги, але з часом ці послуги можуть припинятися через технологічні обмеження чи зміну пріоритетів. Він запевнив, що компанія працює над вирішенням цього питання, хоча конкретних деталей про майбутні кроки не розкрив.

З іншого боку, ініціатива Stop Killing Games не вимагає вічної підтримки ігор, а лише просить видавців створювати рішення, які дозволять грати в куплені продукти навіть після закриття серверів. Наприклад, це може бути офлайн-режим чи можливість використання приватних серверів.

Нагадаємо також, що європейський політик підтримав рух за збереження ігор. Один із віце-президентів Європарламенту публічно запевнив, що подбає про те, щоб ініціатива потрапила на розляд.

Засновник руху Росс Скотт розкритикував слова Гіймо, назвавши їх спробою спотворити мету кампанії, адже йдеться не про безкінечну підтримку, а про відповідальність перед покупцями.