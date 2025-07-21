Компания Ubisoft оказалась в центре внимания из-за движения Stop Killing Games, которое началось после закрытия серверов игры The Crew в 2024 году. Эта инициатива, собравшая более 1,4 миллиона подписей в ЕС, требует от издателей создавать планы завершения поддержки игр, чтобы они оставались доступными для игроков даже после отключения серверов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на PCGamer.

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Что в Ubisoft думают о петиции?

На ежегодном собрании акционеров гендиректор Ubisoft Ив Гиймо выразил позицию компании по этому вопросу отметив, что Ubisoft оказывает значительную поддержку своим играм во время их активного цикла, обеспечивая доступность и возможность играть круглосуточно.

Однако он отметил, что поддержка всех игр не может длиться вечно, ведь программное обеспечение со временем устаревает, а инструменты разработки становятся несовместимыми с современными системами.

Всему приходит конец, и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить игрокам комфортный опыт,

– добавил он.

По The Crew, гендиректор вспомнил, что перед закрытием серверов оригинальной игры компания предложила ее продолжение, The Crew 2, за символическую цену в 1 евро. По его мнению, это дало игрокам возможность продолжить играть в серию за минимальную стоимость.

Также Ubisoft планирует добавить офлайн-режим для The Crew 2 до конца 2025 года, чтобы обеспечить доступ к игре после завершения онлайн-поддержки.

Гиймо отметил, что проблема завершения поддержки касается не только Ubisoft, но и всей индустрии видеоигр. Издатели предоставляют услуги, но со временем эти услуги могут прекращаться из-за технологических ограничений или изменение приоритетов. Он заверил, что компания работает над решением этого вопроса, хотя конкретных деталей о будущих шагах не раскрыл.

С другой стороны, инициатива Stop Killing Games не требует вечной поддержки игр, а лишь просит издателей создавать решения, которые позволят играть в купленные продукты даже после закрытия серверов. Например, это может быть оффлайн-режим или возможность использования частных серверов.

Напомним также, что европейский политик поддержал движение за сохранение игр. Один из вице-президентов Европарламента публично заверил, что позаботится о том, чтобы инициатива попала на рассмотрение.

Основатель движения Росс Скотт раскритиковал слова Гиймо, назвав их попыткой исказить цель кампании, ведь речь идет не о бесконечной поддержке, а об ответственности перед покупателями.