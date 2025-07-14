Недавно Николае Штефенуце, один из вице-президентов Европейского Парламента, выразил свою поддержку инициативе Stop Killing Games. 12 июля он опубликовал видео в Instagram, где заявил, что подписал петицию этого движения. Это зафиксировали на странице инициативы в X, информирует 24 Канал.

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По его словам, игра, которую приобрел потребитель, должна принадлежать именно ему, а не компании-разработчику. Это важная позиция, ведь Stop Killing Games борется против практики закрытия серверов игр, из-за чего игроки теряют доступ к уже оплаченному контенту.

Штефенуце также отметил, что готов помогать инициативе и в дальнейшем. Как член Европарламента, он может сыграть ключевую роль, если вопрос Stop Killing Games дойдет до обсуждения на уровне парламента. Его поддержка привлекает внимание других политиков к этой проблеме, которая ранее могла оставаться вне их фокуса.

Для справки, Stop Killing Games – это гражданская инициатива в ЕС, которая выступает за то, чтобы компании не могли просто так "убивать" игры, закрывая серверы или прекращая поддержку, без предоставления игрокам возможности продолжать играть, например, через оффлайн-режим или частные серверы.

Может ли Stop Killing Games повлиять на законодательство?

На данный момент инициатива Stop Killing Games уже достигла значительного успеха, собрав более 1 миллиона подписей необходимых для того чтобы стать, необходимых для того, чтобы стать официальной гражданской инициативой в ЕС. Однако для дальнейшего продвижения нужно достичь минимальных порогов подписей в нескольких странах-членах ЕС. После этого подписи должны пройти проверку после чего инициатива перейдет на рассмотрение в Европейскую Комиссию.

Путь от идеи до реального законодательства длинный и не гарантирует успеха, но поддержка таких политиков, как Штефенуце, добавляет движению веса. В то же время лоббистская группа Video Games Europe выступила против инициативы, защищая текущие практики компаний. Это показывает, что борьба за права игроков сталкивается с сопротивлением со стороны индустрии.

Почему это важно для игроков?

Для многих геймеров закрытие игр – это не просто техническая проблема, а потеря доступа к любимому контенту, за который они заплатили. Инициатива Stop Killing Games стремится изменить правила игры, чтобы компании были обязаны обеспечивать долгосрочный доступ к продуктам. Поддержка со стороны европейских политиков может стать первым шагом к созданию прецедента, который повлияет на всю индустрию видеоигр.