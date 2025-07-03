Петиция против исчезновения видеоигр

Кампания "Stop Killing Games" была создана Россом Скоттом и призывает обратить внимание на противоречивую практику, когда издатели видеоигр делают игры недоступными после завершения их поддержки – даже если игроки уже приобрели эти продукты. Авторы петиции подчеркивают, что все больше игр продают как товары без указанного срока действия. Они сделаны так, что после прекращения поддержки становятся невозможными для запуска, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Росс Скотт считает это преднамеренным устареванием и подчеркивает, что такая политика значительно усложняет сохранение игрового наследия для будущих поколений. Он также отмечает, что юридический статус подобных действий во многих странах до сих пор не до конца определен.

Петиция ориентируется на Европейскую гражданскую инициативу, для которой нужно собрать 1 миллион подписей до 31 июля 2025 года. На момент написания материала документ уже поддержали 807 тысяч человек, и число подписантов продолжает стремительно расти: всего за 10 минут добавилось еще 2 тысячи голосов.

Граждане стран, не входящих в ЕС, не могут непосредственно подписать эту инициативу, но организаторы призывают к распространению информации, поскольку изменения на европейском рынке могут повлиять и на глобальную игровую индустрию через рыночные механизмы.

Повлияет ли петиция на действия издателей – вопрос открытый, однако в случае успеха это может стать толчком к изменениям не только в Европе, но и во всем мире.