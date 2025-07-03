Петиція проти зникнення відеоігор

Кампанія "Stop Killing Games" була створена Россом Скоттом і закликає звернути увагу на суперечливу практику, коли видавці відеоігор роблять ігри недоступними після завершення їхньої підтримки – навіть якщо гравці вже придбали ці продукти. Автори петиції підкреслюють, що дедалі більше ігор продають як товари без зазначеного строку дії. Вони зроблені так, що після припинення підтримки стають неможливими для запуску, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Росс Скотт вважає це навмисним застаріванням і підкреслює, що така політика значно ускладнює збереження ігрової спадщини для майбутніх поколінь. Він також наголошує, що юридичний статус подібних дій у багатьох країнах досі не до кінця визначений.

Петиція орієнтується на Європейську громадянську ініціативу, для якої потрібно зібрати 1 мільйон підписів до 31 липня 2025 року. На момент написання матеріалу документ уже підтримали 807 тисяч осіб, і число підписантів продовжує стрімко зростати: лише за 10 хвилин додалося ще 2 тисячі голосів.

Громадяни країн, що не входять до ЄС, не можуть безпосередньо підписати цю ініціативу, але організатори закликають до поширення інформації, оскільки зміни на європейському ринку можуть вплинути й на глобальну ігрову індустрію через ринкові механізми.

Чи вплине петиція на дії видавців – питання відкрите, однак у разі успіху це може стати поштовхом до змін не лише у Європі, а й у всьому світі.