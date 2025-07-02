Нові герої та демонічний Кнулл: що готує третій сезон

З виходом наступного оновлення гравці отримають можливість зіграти за Джин Ґрей (Фенікс) та Блейда. Останнього гравці чекали ще під час першого "вампірського" сезону, але не отримали. Тепер розробники наздоганяють, здійснюючи мрії користувачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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Джин Ґрей отримала унікальну особливість – вона зможе використовувати силу Фенікса у своїх телекінетичних здібностях. У трейлері ми бачимо щось на кшталт, вогняного компаньйона, який може атакувати разом із героїнею.

Здібності Блейда невідомі, але він володітиме вогняним мечем.

Ролі нових героїв поки тримають у секреті.

Новим антагоністом нового сезону стане Кнулл — король симбіонтів, який об’єднається із Гелою для захоплення влади. За сюжетом, Джин Ґрей намагатиметься знищити планету Клинтар до повстання темряви, а допомагатиме їй Блейд, мисливець на вампірів.

Розробники також показали низку скінів у стилі симбіонтів: від самої Гели до Росомахи, Блейда та інших героїв. Найбільший захват у гравців викликав скін для акули Джеффрі (Jeffrey Land Shark).

Старт сезону заплановано на 11 липня.

Відтепер розробник NetEase Games пришвидшує випуск оновлень: кожен сезон триватиме два місяці замість колишніх трьох, аби утримувати інтерес гравців.

Команда також враховує відгуки спільноти: нещодавно у грі відбувся масштабний редизайн для Стратегів після страйку гравців підтримки.

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