Дуже багато грошей

Командний шутер від NetEase стрімко нарощує свої кіберспортивні амбіції. Компанія офіційно оголосила про проведення Marvel Rivals Ignite – масштабного турніру з призовим фондом у понад 3 мільйони доларів. Це найбільша подія за всю коротку історію гри, і вона вже сколихнула спільноту, повідомляє 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

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Турнір стартує у травні 2025 року та охопить п’ять ключових регіонів: об'єднані Північну та Південну Америки, EMEA (європейські країни), Азію, окремо Китай та Океанію. З усього призового фонду один мільйон доларів буде розіграно у гранд-фіналі, де найсильніша команда отримає титул чемпіона. Формати, список учасників та точний розклад змагань поки що не розкриваються, але NetEase уже пообіцяла поділитися подробицями найближчим часом.

Рівень масштабів цього турніру разюче перевищує попередні події Marvel Rivals. До цього найбільшим за обсягом призових вважався пакет у 500 тисяч доларів, розподілений між регіональними змаганнями. Перший турнір – Marvel Rivals Invitational – привернув увагу серйозних кіберспортивних організацій і мав фонд у 100 тисяч доларів. Але майбутній Ignite перевершує все, що було досі.

Цей стрибок – не випадковість. Ще на початку 2025 року ігровий директор Marvel Rivals заявляв, що команда розробників має на меті побудувати повноцінну екосистему, де співіснують як змагальні, так і казуальні гравці. Запуск Ignite є прямим продовженням цієї стратегії та чітким сигналом, що NetEase робить ставку на кіберспорт як на головний напрямок розвитку гри.

Навіть попри брак конкретних деталей, одне вже очевидно – Marvel Rivals Ignite стане ключовою точкою у становленні гри як кіберспортивної дисципліни. У час, коли спільнота відчувала певне зниження активності після запуску другого сезону, анонс цього турніру став сильним імпульсом для відновлення інтересу. Тепер лишилося дочекатися розкриття усіх карт і побачити, які команди змагатимуться за звання найкращої.

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