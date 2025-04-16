Цифрова черга до Емми Фрост

Гравці Marvel Rivals настільки захоплені новим шутером, що буквально шикуються в чергу, аби потрапити під удушливий прийом Емми Фрост. Рівень цікавості до персонажа сягнув таких висот, які ще нещодавно здавалися неймовірними. У своїх проявах гравці все частіше зосереджуються не на тактичних можливостях героїв, а на їхній візуальній привабливості. У цьому сенсі Емма Фрост стала абсолютним хітом, повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію на Reddit.

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Уся суть в здібностях нової героїні. Завдяки Carbon Crush – ривок уперед для удушливого захоплення ворога з подальшим відштовхуванням назад – гравці отримали нову забавку, яка сягає сексуальних підтекстів, оскільки очевидно, що гравці прагнуть бути придушеними Еммою Фрост лише через її сексуалізовану зовнішність.

Мова фактично йде про рестлерський прийом, який, імовірно, для когось виглядає досить ефектно, коли його виконує потрібний персонаж. Ролики з ігровим процесом, де гравці один за одним дозволяють Еммі провести цей прийом, розлітаються мережею. Один з них з'явився й на Reddit у гілці, присвяченій Marvel Rivals.

Компанія NetEase, яка розробляє гру, явно не соромиться експлуатувати сексуальність героїні. Вона навіть додає ще більш провокативний скін, який, за жартами фанатів, буде фінансувати проєкт на роки вперед. При цьому варто відзначити: об’єктивація в Marvel Rivals не має гендерної упередженості – чоловічі герої тут теж мають яскраво виражені сексуалізовані риси.

До речі, сам Carbon Crush виявився дійсно корисним у бою, тож ажіотаж навколо Емми Фрост не обмежується виключно фан-сервісом. Після її анонсу кількість пошуків і згадок про персонажку різко зросла – настільки, що навіть обігнала колишній сплеск інтересу до Невидимої жінки.