Чого чекати у другому сезоні

Другий сезон Marvel Rivals збагатить гру двома новими персонажами. Емма Фрост, відома мутантка з "Людей Ікс", з'явиться на початку сезону як новий Vanguard. На жаль, її здібності поки що залишаються таємницею. Пізніше до гри приєднається робот Альтрон, чий клас також поки що невідомий, повідомляє 24 Канал з посиланням на відеоанонс майбутнього оновлення.

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Новий сезон також представить карту Krakoa, яка буде доступна у швидких та змагальних матчах. Водночас карти Yggsgard і Tokyo 2099 тимчасово зникнуть зі змагального пулу.

Розробники також додадуть нові комбінації героїв, такі як Емма Фрост з Магнето або Псайлоком, а також Доктор Стрендж і Багряна Відьма. Однак деякі комбінації, наприклад, Ракета та Зимовий Солдат, будуть видалені.

Детальний список змін та покращень для кожного героя буде опубліковано пізніше, тож ми ще не знаємо всіх подробиць – компанія хоче зберегти інтригу.

Що далі

З третього сезону NetEase планує перейти на новий графік оновлень, обіцяючи додавати щонайменше одного нового героя щомісяця. Наскільки реалістична у виконанні ця обіцянка, покаже час, а нам лишається сподіватись, що NetEase працюватиме набагато швидше, ніж Valve з її постійним зривом термінів у Dota 2, коли між випуском попереднього і наступного героя може пройти цілий рік.

Другий сезон у Marvel Rivals стартує 11 квітня на ПК, Xbox Series X/S та PlayStation 5.

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