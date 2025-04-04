Чего ждать во втором сезоне

Второй сезон Marvel Rivals обогатит игру двумя новыми персонажами. Эмма Фрост, известная мутантка из "Людей Икс", появится в начале сезона как новый Vanguard. К сожалению, ее способности пока что остаются тайной. Позже к игре присоединится робот Альтрон, чей класс также пока неизвестен, сообщает 24 Канал со ссылкой на видеоанонс будущего обновления.

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Новый сезон также представит карту Krakoa, которая будет доступна в быстрых и соревновательных матчах. В то же время карты Yggsgard и Tokyo 2099 временно исчезнут из соревновательного пула.

Разработчики также добавят новые комбинации героев, такие как Эмма Фрост с Магнето или Псайлоком, а также Доктор Стрэндж и Багровая Ведьма. Однако некоторые комбинации, например, Ракета и Зимний Солдат, будут удалены.

Детальный список изменений и улучшений для каждого героя будет опубликован позже, так что мы еще не знаем всех подробностей – компания хочет сохранить интригу.

Что дальше

С третьего сезона NetEase планирует перейти на новый график обновлений, обещая добавлять как минимум одного нового героя ежемесячно. Насколько реалистично в исполнении это обещание, покажет время, а нам остается надеяться, что NetEase будет работать гораздо быстрее, чем Valve с ее постоянным срывом сроков в Dota 2, когда между выпуском предыдущего и следующего героя может пройти целый год.

Второй сезон в Marvel Rivals стартует 11 апреля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

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