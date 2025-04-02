Как это будет

Турнир по Dota 2, как сообщается, дебютирует в новом формате. Нынешний The International, который состоится на Barclays Arena в Гамбурге, Германия, представит пятираундовый швейцарский этап, который заменит более традиционный формат группового этапа, который использовался в предыдущие годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Valve.

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Этот новый этап называется The Road to The International. Он начнется 4 сентября, в четверг, и продлится до 7 сентября 2025 года. Компания говорит, что таким образом она решила "создать структуру, где каждый матч важен, и эта важность очевидна для команд и зрителей. Мы хотели сделать это, не теряя большого количества основополагающих, метаопределяющих игр". Вместе с тем, новый формат избежит проблем, которые мы видели в прошлые годы, когда отдельные игры в круговой системе не имели никакого значения, или имели значение только для команд, которые не играли этот матч.

В рамках The Road to The International в течение первых трех дней шестнадцать команд сыграют матчи до двух побед против других команд с таким же счетом (команда со счетом 2:0 встретится с другой командой со счетом 2:0, команда со счетом 1:3 будет играть против другой команды со счетом 1:3 и т.д.). Победы в первых четырех матчах автоматически выведут команду в финал, а четыре поражения подряд будут означать проигрыш и вылет из турнира.

После пяти раундов по швейцарской системе три команды с четырьмя победами гарантируют себе место на The International, а три команды с четырьмя поражениями завершат участие. Остальные десять команд встретятся в особом раунде на выбывание, где сильнейшие будут играть против слабейших. Пять победителей пройдут на The International, а пять проигравших покинут турнир.

Швейцарский формат предусматривает особые вызовы, поэтому мы особенно позаботились, чтобы поклонники заранее знали, когда будут играть их любимые команды, и чтобы ни одна команда с победным счетом не играла два матча подряд (включая последнюю игру вечером и первую игру утром),

– говорится в объявлении.

В целом The Road to The International будет включать раунды швейцарской системы и раунд на выбывание и отсеет восемь из шестнадцати приглашенных команд.

После этого начнется сам The International, который продлится четыре дня, начиная с 11 сентября. Кульминацией станет гранд-финал в воскресенье, 14 сентября. Восемь лучших команд будут соревноваться за главный приз – Aegis, а также, конечно же, денежный приз.

Все восемь команд начинают в верхней части стандартной сетки с выбыванием после двух поражений. Они будут размещаться на основе своего выступления на The Road to The International (сильнейшие будут играть против слабейших). Все матчи играются до двух побед, кроме гранд-финала, который играется до трех побед.

Призовой фонд турнира еще неизвестен.

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