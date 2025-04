Як це буде

Турнір з Dota 2, як повідомляється, дебютує у новому форматі. Цьогорічний The International, що відбудеться на Barclays Arena в Гамбурзі, Німеччина, представить п'ятираундовий швейцарський етап, який замінить більш традиційний формат групового етапу, що використовувався в попередні роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Valve.

Дивіться також Названо найбагатшого кіберспортсмена у дисципліні Dota 2

Цей новий етап називається The Road to The International. Він розпочнеться 4 вересня, у четвер, і триватиме до 7 вересня 2025 року. Компанія каже, що таким чином вона вирішила "створити структуру, де кожен матч важливий, і ця важливість є очевидною для команд і глядачів. Ми хотіли зробити це, не втрачаючи великої кількості основоположних, метавизначальних ігор". Разом із тим, новий формат уникне проблем, які ми бачили минулими роками, коли окремі ігри в коловій системі не мали жодного значення, або мали значення лише для команд, які не грали цей матч.

У рамках The Road to The International протягом перших трьох днів шістнадцять команд зіграють матчі до двох перемог проти інших команд із таким самим рахунком (команда з рахунком 2:0 зустрінеться з іншою командою з рахунком 2:0, команда з рахунком 1:3 гратиме проти іншої команди з рахунком 1:3 тощо). Перемоги в перших чотирьох матчах автоматично виведуть команду до фіналу, а чотири поразки поспіль означатимуть програш і виліт з турніру.

Після п’яти раундів за швейцарською системою три команди з чотирма перемогами гарантують собі місце на The International, а три команди з чотирма поразками завершать участь. Решта десять команд зустрінуться в особливому раунді на вибування, де найсильніші гратимуть проти найслабших. П’ять переможців пройдуть на The International, а п’ять переможених покинуть турнір.

Швейцарський формат передбачає особливі виклики, тож ми особливо подбали, щоби прихильники зарання знали, коли гратимуть їхні улюблені команди, і щоби жодна команда з переможним рахунком не грала два матчі підряд (включно з останньою грою ввечері та першою грою вранці),

– йдеться в оголошенні.

Загалом The Road to The International включатиме раунди швейцарської системи та раунд на вибування і відсіє вісім із шістнадцяти запрошених команд.

Після цього розпочнеться сам The International, який триватиме чотири дні, починаючи з 11 вересня. Кульмінацією стане ґранд-фінал в неділю, 14 вересня. Вісім найкращих команд змагатимуться за головний приз – Aegis, а також, звісно ж, грошовий приз.

Усі вісім команд починають у верхній частині стандартної сітки з вибуванням після двох поразок. Вони розміщуватимуться на основі свого виступу на The Road to The International (найсильніші гратимуть проти найслабших). Усі матчі граються до двох перемог, окрім ґранд-фіналу, який грається до трьох перемог.

Призовий фонд турніру ще невідомий.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!