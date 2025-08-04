Які вимоги до кандидатів та що на них чекає?

NAVI Visa Academy відкриває двері для гравців у Dota 2, які мріють про професійну кар'єру. Щоб подати заявку, кандидат повинен відповідати двом ключовим критеріям: бути віком від 14 до 18 років та мати рейтинг 11 000 MMR або входити до топ-1500 найкращих гравців свого регіону. Позиція у грі значення не має, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Natus Vincere.

Дивіться також NAVI знову падають в рейтингу команд від HLTV

Ця ініціатива є частиною стратегії клубу з розвитку молодих талантів. Учасники, які пройдуть відбір, отримають можливість тренуватися під керівництвом досвідчених наставників – тренери про-рівня, сапорт-команда з фізичної підготовки та топове обладнання на додачу. Головною метою академії є підготовка гравців до виступів на професійній сцені.

Як мінімум один випускник отримає гарантоване місце в складі NAVI Dota Junior, що є прямим шляхом до великого кіберспорту. Троє випускників CS Academy вже виступають на турнірах Tier 1.

Що таке NAVI Visa Academy?

NAVI Visa Academy – це спільний освітньо-кіберспортивний проєкт української організації Natus Vincere та компанії Visa. Академія орієнтована на пошук та розвиток молодих талантів у дисциплінах Counter-Strike 2 (CS2) та Dota 2, надаючи їм реальний шанс побудувати професійну кар'єру в кіберспорті.

Академія створена для підлітків віком від 14 років, які мають високі рейтинги у грі. Весь процес проходить у кілька етапів:

Онлайн-відбір.

Буткемп в офісі NAVI в Берліні (для CS2) чи Києві (для Dota 2). 10 кращих гравців запрошуються на двотижневий тренувальний табір, де відвідують теоретичні лекції, беруть участь у командних та індивідуальних тренуваннях і змаганнях.

Інтенсивне тренування з досвідченими тренерами й менеджерами.

Фінал, де визначають найсильніших.

Перший сезон NAVI Visa Academy стартував у 2024 році, вже тоді було подано понад 350 заявок – це свідчить про колосальну зацікавленість серед української молоді. За результатами академії вже сформовано команди NAVI Youth, тренерами яких стали відомі професіонали.

У 2025 році проєкт розширено й на Dota 2, де також діє чітка структура тренувань і відбору.

Участь безкоштовна, а весь процес фінансується партнерами.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!