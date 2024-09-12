Хто стане учасником команди NAVI Youth

Перший сезон тривав понад місяць. NAVI отримали більш ніж 350 заявок, з яких обрали десять найталановитіших молодих гравців у Counter-Strike віком від 14 до 17 років для тритижневого випробування в Берліні.

Раніше NAVI запустила кіберспортивну академію, а тепер оголошує майбутніх учасників

Ці три тижні включали інтенсивні тренування й перевірку навичок кожного з учасників під керівництвом тренера, колишнього професійного гравця в CS:GO Міхала "snatchie" Рудські. Гравці також відвідували теоретичні лекції, перегляд реплеїв, тренування, а також брали участь у медіа-активності.

За результатами буткемпу snatchie та спортивний відділ NAVI визначили фінальну п'ятірку гравців, які увійдуть до нового складу NAVI Youth із СS.

Команда NAVI Youth по СS2:

Українець Назар "kodak" Бучма (16 років).

Українець Даніл "Yoki" Істомін (14 років).

Поляк Віктор "ad3r" Вількойц (14 років).

Німець Ендрю "AJ" Джейсон (14 років).

Угорець Пенч "Balage" Балаж (16 років).

У майбутньому найкращі з NAVI Youth зможуть увійти до складу NAVI Junior, що прокладе шлях до головної команди з Counter-Strike.

Тренером NAVI Youth стане поляк Міхал "snatchie" Рудськи, а менеджером команди – Ілля "ILZH" Жиленко.

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