Кто станет участником команды NAVI Youth

Первый сезон длился более месяца. NAVI получили более 350 заявок, из которых выбрали десять самых талантливых молодых игроков в Counter-Strike в возрасте от 14 до 17 лет для трехнедельного испытания в Берлине.

Ранее NAVI запустила киберспортивную академию, а теперь объявляет будущих участников

Эти три недели включали интенсивные тренировки и проверку навыков каждого из участников под руководством тренера, бывшего профессионального игрока в CS:GO Михала "snatchie" Рудски. Игроки также посещали теоретические лекции, просмотр реплеев, тренировки, а также участвовали в медиа-активности.

По результатам буткемпа snatchie и спортивный отдел NAVI определили финальную пятерку игроков, которые войдут в новый состав NAVI Youth по СЅ.

Команда NAVI Youth по СЅ2:

Украинец Назар "kodak" Бучма (16 лет).

Украинец Данил "Yoki" Истомин (14 лет).

Поляк Виктор "ad3r" Вилькойц (14 лет).

Немец Эндрю "AJ" Джейсон (14 лет).

Венгр Пенч "Balage" Балаж (16 лет).

В будущем лучшие из NAVI Youth смогут войти в состав NAVI Junior, что проложит путь к главной команде по Counter-Strike.

Тренером NAVI Youth станет поляк Михал "snatchie" Рудски, а менеджером команды – Илья "ILZH" Жиленко.

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