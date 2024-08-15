Как это будет

Академия была создана для набора игроков CS2 в NAVI Youth. Это официальная команда, состоящая из молодого поколения людей, которые имеют высокие рейтинги побед в игре. Отбор проходит в три этапа, а участие в нем могли принимать кандидаты в возрасте от 14 до 17 лет.

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Первым этапом процесса является сам отбор. Внимание обращали на умения кандидатов, то есть их навыки в игре.

После этого игроки прошли трехнедельное онлайн-соревнование.

10 лучших игроков отправятся в Берлин на NAVI BootCamp, где их ждет работа с профессиональными тренерами.

Наконец, пятеро финалистов присоединятся к NAVI Youth.

Как отметила организация на своем сайте, этап отбора лучшей десятки в NAVI Visa Academy завершен. Вот полный список:

Ростислав “N0rths” Живун. Украина.

Артем “mad1nho” Турлюн. Украина.

Назар “kodak” Бучма. Украина.

Данил “Yoki” Истомин. Украина.

Владимир “mzay” Иогарчев. Украина.

Пенч “Balage” Балаж. Венгрия.

Лука-Адриан “Luca39” Гаврилут. Румыния.

Виктор “ad3r” Вилькойц. Польша.

Эндрю “AJ” Джейсон. Германия

Ники Сакари “Cliqq” Kinnunen. Финляндия.

Отмечается, что тренировки в Берлине уже начались.

Как можно понять, на NAVI Youth их карьера не остановится. Игроки имеют все шансы через несколько лет заменить нынешних участников главной команды из CS2, если кто-то решит завершить карьеру или перейти в другую команду.