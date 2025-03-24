Найбагатший кіберспортсмен у Dota 2

Новий список заробітків склав аналітичний сайт Esports Charts після завершення PGL Wallachia Season 3. На першому місці все ще лишається колишній гравець OG Йохан Сундштайн, відомий під нікнеймом N0tail, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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N0tail – гравець з Фарерських островів, який наразі вже завершив кар'єру. Попри те, що він не грає на професійній сцені ще з 2022 року, ніхто так і не зміг перевершити його в заробітках. Згідно з даними, за весь період активності Йохан Сундштайн заробив 7 184 163 долари. Він почав грати у 2012 році за Fnatic. Згодом пройшов через такі команди, як Team Secret і Cloud9. У 2015 році він прийшов до OG, де й залишався до самого завершення кар'єри.

Гравець, що опинився на другому місці, відстає від N0tail майже на 700 000 доларів. Джессі "JerAx" Вайнікка заробив 6 486 623 долари. Це фінський кіберспортсмен, найбільш відомий своєю грою в Team Liquid. У 2020 році він брав майже дворічну перерву. Якби не вона, JerAx, імовірно, був би сьогодні на першому місці за заробітками.

У списку найбагатших також є українець: Мирослав Колпаков, відомий як Mira, має на своєму рахунку 5 574 899 доларів і займає восьме місце у рейтингу. Свою кар'єру він починав в українській команді Cascade, яка існувала з 2010 по 2021 рік. Сьогодні він грає за сербську організацію Aurora Gaming.

У списку на дев'ятому місці також є гравець, який раніше з'являвся у Natus Vincere. Куро Салехі Тахасомі, відомий як KuroKy, грав за українську команду понад рік, з лютого 2013 по серпень 2014 року. Сьогодні він грає за Nigma Galaxy і має на своєму рахунку 5 295 698 доларів.

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