Чого чекати далі
Другий сезон MRC відкриває нову сторінку в історії гри. NetEase анонсувала масштабне оновлення турнірної системи, яке почне діяти 11 квітня 2025 року – саме тоді стартує новий сезон. Зміни охоплюють нові регіони, функції фракцій, спрощений формат реєстрації та низку інших поліпшень, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення на сайті гри.
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Інформація зʼявилась 8 квітня, коли розробники поділилися деталями майбутніх нововведень разом із новинами про кількагодинне технічне обслуговування та загальними оновленнями якості на ПК і консолях.
Усі турнірні оновлення для Marvel Rivals Season 2
- Реєстрацію на Marvel Rivals Season 2 MRC було скориговано, зокрема змінено вимоги до рангу та запроваджено новий процес реєстрації.
- Найбільш радикальні зміни стосуються регіонів. Раніше MRC охоплював Північну Америку, Європу та Азію. Новий формат тепер включає Америку, Європу, Близький Схід, Африку (EMEA) та Тихоокеанський регіон. Це полегшить класифікацію країн і спростить організацію серверів, що має призвести до кращої продуктивності під час турнірів.
- Нові функції фракцій також дебютують у 2 сезоні, набувши чинності під час нокаут-етапів. З'являться системи рекрутингу та пошуку, що полегшить фракціям і гравцям формування загонів перед будь-якими внутрішньоігровими турнірами. Нова система звітів також надасть фракціям можливість позначати неприйнятний контент.
- У другому сезоні також набагато простіше вивчати MRC, що робить його менш складним для гравців, які пропустили минулий сезон. Сторінка "Огляд" стала більш доступною і містить більш детальну інформацію про процеси та конкретні правила для різних форматів.
- Функції, які раніше були ексклюзивними для MRC, тепер доступні і для користувацьких ігор. Гравці тепер можуть налаштувати турнірну кімнату разом із функцією паузи, ініційованою господарями. Додана функція "В гостях".
Далі – більше
У 1 сезоні MRC взяли участь понад 500 команд у кожному регіоні. З'ясувалося, що деякі з колективів без кіберспортивного досвіду переважали над відомими гравцями, наприклад, у таких регіонах, як Азія.
NetEase прагне розширити кіберспортивну екосистему Marvel Rivals. Упорядкована категоризація країн означає менше технічних проблем, що заохочує більше команд брати участь у змаганнях, в тому числі й аматорських складів, які раніше не були учасниками великих турнірів.
Більша кількість команд може призвести до більш різноманітної конкуренції, а нові гравці зможуть кинути виклик відомим командам вищого рівня, таким як переможці Invitational 100-Thieves або Sentinels.
З початком другого сезону нам не доведеться довго чекати, щоб побачити, як сформується кіберспортивна сцена у світлі цих фундаментальних змін. Очікується, що вона буде більшою та кращою, ніж раніше.