Чего ждать дальше

Второй сезон MRC открывает новую страницу в истории игры. NetEase анонсировала масштабное обновление турнирной системы, которое начнет действовать 11 апреля 2025 года – именно тогда стартует новый сезон. Изменения охватывают новые регионы, функции фракций, упрощенный формат регистрации и ряд других улучшений, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление на сайте игры.

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Информация появилась 8 апреля, когда разработчики поделились деталями будущих нововведений вместе с новостями о многочасовом техническом обслуживании и общими обновлениями качества на ПК и консолях.

Все турнирные обновления для Marvel Rivals Season 2

Регистрация на Marvel Rivals Season 2 MRC была скорректирована, в частности изменены требования к рангу и введен новый процесс регистрации.

Наиболее радикальные изменения касаются регионов. Ранее MRC охватывал Северную Америку, Европу и Азию. Новый формат теперь включает Америку, Европу, Ближний Восток, Африку (EMEA) и Тихоокеанский регион. Это облегчит классификацию стран и упростит организацию серверов, что должно привести к лучшей производительности во время турниров.

Новые функции фракций также дебютируют во 2 сезоне, вступив в силу во время нокаут-этапов. Появятся системы рекрутинга и поиска, что облегчит фракциям и игрокам формирование отрядов перед любыми внутриигровыми турнирами. Новая система отчетов также предоставит фракциям возможность помечать неприемлемый контент.

Во втором сезоне также намного проще изучать MRC, что делает его менее сложным для игроков, которые пропустили прошлый сезон. Страница "Обзор" стала более доступной и содержит более подробную информацию о процессах и конкретные правила для различных форматов.

Функции, которые ранее были эксклюзивными для MRC, теперь доступны и для пользовательских игр. Игроки теперь могут настроить турнирную комнату вместе с функцией паузы, инициированной хозяевами. Добавлена функция "В гостях".

Далее – больше

В 1 сезоне MRC приняли участие более 500 команд в каждом регионе. Выяснилось, что некоторые из коллективов без киберспортивного опыта преобладали над известными игроками, например, в таких регионах, как Азия.

NetEase стремится расширить киберспортивную экосистему Marvel Rivals. Упорядоченная категоризация стран означает меньше технических проблем, что поощряет больше команд участвовать в соревнованиях, в том числе и любительских составов, которые ранее не были участниками крупных турниров.

Большее количество команд может привести к более разнообразной конкуренции, а новые игроки смогут бросить вызов известным командам высшего уровня, таким как победители Invitational 100-Thieves или Sentinels.

С началом второго сезона нам не придется долго ждать, чтобы увидеть, как сформируется киберспортивная сцена в свете этих фундаментальных изменений. Ожидается, что она будет больше и лучше, чем раньше.