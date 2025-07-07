Игровая индустрия столкнулась с новым вызовом, ведь инициатива Stop Killing Games ("Остановите убийство игр") получила значительную поддержку среди игроков. Основанная блогером Россом Скоттом, она требует от издателей сохранения игр в рабочем состоянии даже после завершения официальной поддержки, информирует 24 Канал.

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Битва за права игроков: что предлагает инициатива?

Инициатива Stop Killing Games возникла на фоне отключения серверов гоночной MMO-аркады The Crew, из-за чего игра стала недоступной даже для тех, кто ее приобрел. Организаторы кампании стремятся обязать издателей обеспечивать хотя бы минимальную возможность игры после завершения поддержки, например, через офлайн-режимы или частные серверы. Петиция в поддержку этой идеи собрала более 1 миллиона подписей и вскоре будет рассмотрена Еврокомиссией.

Позиция Video Games Europe: почему издатели против?

Европейская ассоциация издателей Video Games Europe, в которую входят такие компании, как Microsoft, Sony, Nintendo, EA и Ubisoft, недавно обнародовала официальное заявление, в котором выразила свое беспокойство относительно инициативы. Основные аргументы ассоциации следующие:

Высокие расходы : Поддержка частных серверов или создание офлайн-режимов для игр, которые потеряли актуальность, может быть слишком дорогой для разработчиков и издателей.

: Поддержка частных серверов или создание офлайн-режимов для игр, которые потеряли актуальность, может быть слишком дорогой для разработчиков и издателей. Правовые риски: Правовые риски : Открытые фанатские версии игр могут привести к проблемам с кибербезопасностью и модерацией контента, за что компании несут ответственность.

: Открытые фанатские версии игр могут привести к проблемам с кибербезопасностью и модерацией контента, за что компании несут ответственность. Ограничения творчества: Многие игры создаются исключительно как мультиплеерные проекты, и требования инициативы могут сделать их разработку экономически невыгодной, ограничивая выбор разработчиков.

Ассоциация отмечает, что решение об отключении серверов является сложным и должно оставаться в руках компаний, когда поддержка онлайн-сервисов перестает быть коммерчески обоснованной.

Реакция Росса Скотта

Росс Скотт, инициатор кампании, резко раскритиковал позицию Video Games Europe, назвав их аргументы слабыми. По его мнению, игроки имеют право сохранять доступ к продуктам, за которые они заплатили. Тем временем ассоциация заявила о готовности к диалогу с европейскими политиками и организаторами петиции. Сбор подписей в поддержку инициативы продлится до 31 июля.