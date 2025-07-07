Ігрова індустрія зіткнулася з новим викликом, адже ініціатива Stop Killing Games ("Зупиніть убивство ігор") здобула значну підтримку серед гравців. Започаткована блогером Россом Скоттом, вона вимагає від видавців збереження ігор у робочому стані навіть після завершення офіційної підтримки, інформує 24 Канал.

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Битва за права гравців: що пропонує ініціатива?

Ініціатива Stop Killing Games виникла на тлі відключення серверів гоночної MMO-аркади The Crew, через що гра стала недоступною навіть для тих, хто її придбав. Організатори кампанії прагнуть зобов'язати видавців забезпечувати хоча б мінімальну можливість гри після завершення підтримки, наприклад, через офлайн-режими чи приватні сервери. Петиція на підтримку цієї ідеї зібрала понад 1 мільйон підписів і незабаром буде розглянута Єврокомісією.

Позиція Video Games Europe: чому видавці проти?

Європейська асоціація видавців Video Games Europe, до якої входять такі компанії, як Microsoft, Sony, Nintendo, EA та Ubisoft, нещодавно оприлюднила офіційну заяву, в якій висловила своє занепокоєння щодо ініціативи. Основні аргументи асоціації такі:

Високі витрати : Підтримка приватних серверів або створення офлайн-режимів для ігор, які втратили актуальність, може бути надто дорогою для розробників і видавців.

: Підтримка приватних серверів або створення офлайн-режимів для ігор, які втратили актуальність, може бути надто дорогою для розробників і видавців. Правові ризики : Відкриті фанатські версії ігор можуть призвести до проблем із кібербезпекою та модерацією контенту, за що компанії несуть відповідальність.

: Відкриті фанатські версії ігор можуть призвести до проблем із кібербезпекою та модерацією контенту, за що компанії несуть відповідальність. Обмеження творчості: Багато ігор створюються виключно як мультиплеєрні проєкти, і вимоги ініціативи можуть зробити їх розробку економічно невигідною, обмежуючи вибір розробників.

Асоціація наголошує, що рішення про відключення серверів є складним і має залишатися в руках компаній, коли підтримка онлайн-сервісів перестає бути комерційно обґрунтованою.

Реакція Росса Скотта

Росс Скотт, ініціатор кампанії, різко розкритикував позицію Video Games Europe, назвавши їхні аргументи слабкими. На його думку, гравці мають право зберігати доступ до продуктів, за які вони заплатили. Тим часом асоціація заявила про готовність до діалогу з європейськими політиками та організаторами петиції. Збір підписів на підтримку ініціативи триватиме до 31 липня.