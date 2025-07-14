Нещодавно Ніколае Штефенуце, один із віце-президентів Європейського Парламенту, висловив свою підтримку ініціативі Stop Killing Games. 12 липня він опублікував відео в Instagram, де заявив, що підписав петицію цього руху. Це зафіксували на сторінці ініціативи в X, інформує 24 Канал.

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За його словами, гра, яку придбав споживач, має належати саме йому, а не компанії-розробнику. Це важлива позиція, адже Stop Killing Games бореться проти практики закриття серверів ігор, через що гравці втрачають доступ до вже оплаченого контенту.

Штефенуце також зазначив, що готовий допомагати ініціативі й надалі. Як член Європарламенту, він може відіграти ключову роль, якщо питання Stop Killing Games дійде до обговорення на рівні парламенту. Його підтримка привертає увагу інших політиків до цієї проблеми, що раніше могла залишатися поза їхнім фокусом.

Для довідки, Stop Killing Games – це громадянська ініціатива в ЄС, яка виступає за те, щоб компанії не могли просто так "вбивати" ігри, закриваючи сервери чи припиняючи підтримку, без надання гравцям можливості продовжувати грати, наприклад, через офлайн-режим чи приватні сервери.

Чи може Stop Killing Games вплинути на законодавство?

Наразі ініціатива Stop Killing Games уже досягла значного успіху, зібравши понад 1 мільйон підписів, необхідних для того, щоб стати офіційною громадянською ініціативою в ЄС. Однак для подальшого просування потрібно досягти мінімальних порогів підписів у кількох країнах-членах ЄС. Після цього підписи мають пройти перевірку після чого ініціатива перейде на розгляд до Європейської Комісії.

Шлях від ідеї до реального законодавства довгий і не гарантує успіху, але підтримка таких політиків, як Штефенуце, додає руху ваги. Водночас лобістська група Video Games Europe виступила проти ініціативи, захищаючи поточні практики компаній. Це показує, що боротьба за права гравців стикається з опором із боку індустрії.

Чому це важливо для гравців?

Для багатьох геймерів закриття ігор – це не просто технічна проблема, а втрата доступу до улюбленого контенту, за який вони заплатили. Ініціатива Stop Killing Games прагне змінити правила гри, щоб компанії були зобов’язані забезпечувати довгостроковий доступ до продуктів. Підтримка з боку європейських політиків може стати першим кроком до створення прецеденту, який вплине на всю індустрію відеоігор.