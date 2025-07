Схоже, що фанати NFS ще довго не дочекаються нової гри в серії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Погані часи аби бути фанатом Need for Speed?

Ось уже понад три десятиліття Need for Speed є однією з найвідоміших ігрових франшиз у всьому світі.

З часів релізу оригінальної гри в 1994 році, серія зробила собі ім'я завдяки захопливому ігровому процесу, що пропонує швидкісні гонки та широкі можливості кастомізації авто.

Разом з тим, останніми роками NFS дещо втратила оберти, а найновіша частина Unbound (2022 року) хоча й вийшла вдалою на думку геймерів та критиків, все ж показала не надто втішні комерційні результати.

Це зумовило серйозне побоювання щодо майбутнього Need for Speed, особливо з огляду на те, що на початку цього року розробників франшизи з Criterion Games повністю перевели до команди, що працює над створенням Battlefield 6, на яку в EA роблять величезну ставку.

Окрім того, Метью Еверінгем – автор фінансованого EA сайту про автомобільну культуру Speedhunters, який тісно пов'язаний з Need for Speed, нещодавно повідомив, що цей проєкт було заморожено, оскільки "EA відклала Need for Speed на полицю".

З огляду на ситуацію, можна припустити, що навіть якщо нова гра в серії NFS перебуває в розробці, її реліз навряд відбудеться раніше 2030 року.

Тож для шанувальників франшизи це означає, що настають темні часи.