Новий проєкт творців Ghost of Tsushima наближається до релізу, а PlayStation представили ексклюзивні версії девайсів, створені у дизайні майбутньої гри, повідомляє 24 Канал.

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Неймовірний дизайн вразив геймерів

На нещодавньому State of Play, було представлено ексклюзивні версії консолей PS5, чохли для PS5 Slim та PS5 Pro, а також контролери DualSense – усе виконане в дизайні Ghost of Yotei.

Ігровий процес проєкту – дивіться відео

Консолі та чохли можуть похизуватися зображенням гори Йотей – вершини острова Хоккайдо, де відбуватимуться події гри. Геймпади DualSense своєю чергою мають силует головної героїні Ацу та широкі мазки, що символізують пориви вітру.

Як завжди, DualSense можна буде придбати окремо.

Лімітована колекція девайсів / Фото Sony

Усі предмети будуть доступні у двох версіях: золотій, яку можна буде придбати у вибраних роздрібних магазинах та в офіційному магазині PlayStation, і чорній, яка буде доступною лише у магазинах PlayStation.

Хоча обидві версії мають однаковий дизайн, вони суттєво відрізняються за задумом. Золотий комплект був натхненний кінцугі – традиційним видом мистецтва в Японії, який ремонтує кераміку за допомогою ретельно нанесеного золота.

Чорний набір своєю чергою створювався на основі японського стилю мистецтва Сумі-е, який є різновидом малювання чорною тушшю.

Анонсовані девайси з'являться у продажі в день релізу Ghost of Yotei – 2 жовтня 2025 року, але на них можна буде оформити попереднє замовлення дещо ближче до дати.