Похоже, что фанаты NFS еще долго не дождутся новой игры в серии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

Плохие времена, чтобы быть фанатом Need for Speed?

Вот уже более трех десятилетий Need for Speed является одной из самых известных игровых франшиз во всем мире.

Со времен релиза оригинальной игры в 1994 году, серия сделала себе имя благодаря увлекательному игровому процессу, предлагающему скоростные гонки и широкие возможности кастомизации авто.

Вместе с тем, последние годы NFS несколько потеряла обороты, а самая новая часть Unbound (2022 года) хотя и вышла удачной по мнению геймеров и критиков, все же показала не слишком утешительные коммерческие результаты.

Это обусловило серьезное опасение относительно будущего Need for Speed, особенно учитывая то, что в начале этого года разработчиков франшизы из Criterion Games полностью перевели в команду, работающую над созданием Battlefield 6, на которую в EA делают огромную ставку.

Кроме того, Мэтью Эверингем – автор финансируемого EA сайта об автомобильной культуре Speedhunters, который тесно связан с Need for Speed, недавно сообщил, что этот проект был заморожен, поскольку "EA отложила Need for Speed на полку".

Учитывая ситуацию, можно предположить, что даже если новая игра в серии NFS находится в разработке, ее релиз вряд ли состоится раньше 2030 года.

Поэтому для поклонников франшизы это означает, что наступают темные времена.