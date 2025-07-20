Ubisoft снова неприятно выделились среди других разработчиков видеоигр, показав, что их правление совсем не понимает рядовых геймеров, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Ubisoft совсем не понимают геймеров?

Микротранзакции стали неотъемлемой частью так называемых Free to play видеоигр уже достаточно давно, но некоторые разработчики умудряются интегрировать их еще и в платные проекты.

Первенство в этом, конечно, держат Ubisoft, которые благородно дают возможность купить, скажем, красивую броню для коня, даже в своих однопользовательских играх.

Ранее считалось, что таким образом компания просто хочет выжать как можно больше средств, но последний годовой финансовый отчет показал, что CEO Ubisoft Ив Гиймо просто наотрез отказывается понимать геймеров.

По мнению гендиректора, микротранзакции "делают игровой опыт более веселым", поскольку игроки могут "персонализировать свои аватары или быстрее прогрессировать".

Кроме того, Гиймо также отметил, что микротранзакции "всегда являются необязательными".

Такой взгляд на эту ситуацию вряд ли найдет отклик в сердцах поклонников Ubisoft, подавляющее большинство из которых не хотят продолжать тратить деньги в играх, которые они и так уже купили.

Однако, выглядит так, что в ближайшее время микротранзакции в играх студии никуда не денутся.