Поскольку разработчик давно открыто говорил о том, что Mirage должен стать данью первой Assassin's Creed, многие поклонники надеялись, что это освободит игру от микротранзакций. Их ввели в серию в 2012 году с выпуском Assassin's Creed III.

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Монетизация Assassin's Creed Mirage

Попытки монетизации игр с годами становились все более агрессивными. Особенно после того, как Assassin's Creed Origins 2017 перевела франшизу на полноценную формулу ARPG. Это привело к более жесткому геймплею, сделавшему платные ярлыки более соблазнительными для игроков.

И хотя у Assassin's Creed Mirage также будут микротранзакции, Ubisoft утверждает, что такой платный контент не повлияет на игровой цикл. Разработчик уверяет, что микротранзакции в предстоящей игре будут ограничены косметическими пакетами, не влияющими на прогресс игрока, поэтому будут абсолютно необязательными.

Разработчик еще не уточнил объем косметических наборов, которые планирует включить в будущую игру. Последние три основных записи предлагали десятки таких пакетов каждый, но недавно опубликованные комментарии Ubisoft означают, что Assassin's Creed Mirage смягчит эту практику.