Як стало відомо, Forza Horizon 5 вийде на PS5 вже цієї весни – сторінка гри вже доступна у PlayStation Store, повідомляє 24 Канал. Версія для японської консолі міститиме всі оновлення та доповнення, випущені з моменту релізу.

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Портуванням гри на PS5 займається студія Panic Button у співпраці з Playground Games та Turn 10 Studios. Також версія для PlayStation 5 підтримуватиме кросплатформовий мультиплеєр з іншими платформами.

Реакція спільноти

Анонс викликав подив серед геймерів, хоча багато хто сприйняв його позитивно, враховуючи курс Xbox на розширення мультиплатформенного підходу. Відомий блогер Klobrille пожартував:

Нарешті хороша Horizon з'явиться на PlayStation.

Чому Forza Horizon 5 така популярна?

Події Forza Horizon 5 розгортаються в Мексиці, а сам проєкт пропонує найбільший та найрізноманітніший відкритий світ у серії. У грі представлено близько 900 автомобілів. Це не лише одна з найкращих ігор на Xbox, але й одна з найкращих гоночних серій визнаних геймерами в усьому світі.

Гра вийшла в листопаді 2021 року на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X|S та в Game Pass. Вона отримала високі оцінки критиків (91-92% на Metacritic) і за три роки після релізу отримала два великих доповнення та понад 40 тематичних оновлень.

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Незабаром вийде ще одне розширення – Horizon Realms, у якому гравці зможуть дослідити вибрані світи з попередніх оновлень.