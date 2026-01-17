Популярность сериальной адаптации Fallout вдохновила Amazon придумать довольно интересную концепцию для шоу, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Каким будет реалити-шоу Fallout?

Новое шоу получит название Fallout Shelter в честь проекта в известной франшизе, где игроку предстоит управлять хранилищем и его жителями ради процветания и выживания, говорится на странице игры в Steam.

Творение Amazon поместит группу участников в реальное хранилище Vault-Tec, где они будут жить вместе и выполнять различные задачи, которые будут содержать "стратегические дилеммы и моральные распутья в бета-тесте лучшей версии общества".

Челленджи будут проверять конкурсантов на их атрибуты "S.P.E.C.I.A.L." – один из ключевых элементов видеоигр, который является количественным обозначением основных характеристик персонажа: силы, восприятия, выносливости, харизмы, интеллекта, ловкости и удачи.

Шоу будет иметь 10 эпизодов, а на кону будет "огромный денежный приз".

Создатели проекта также отметили, что стремятся сохранить "ДНК серии", но одновременно обеспечить совершенно новый взгляд на знакомую геймерам вселенную.

Кастинг на участие в шоу уже открыто, а от желающих требуют заполнить большую анкету и снять короткое видео, которое максимально расскажет о них.

Информации о том, когда начнут съемки Fallout Shelter или когда оно выйдет в эфир на Amazon Prime пока нет.

Что известно о вселенной Fallout?