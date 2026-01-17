Популярность сериальной адаптации Fallout вдохновила Amazon придумать довольно интересную концепцию для шоу, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.
Каким будет реалити-шоу Fallout?
Новое шоу получит название Fallout Shelter в честь проекта в известной франшизе, где игроку предстоит управлять хранилищем и его жителями ради процветания и выживания, говорится на странице игры в Steam.
Творение Amazon поместит группу участников в реальное хранилище Vault-Tec, где они будут жить вместе и выполнять различные задачи, которые будут содержать "стратегические дилеммы и моральные распутья в бета-тесте лучшей версии общества".
Челленджи будут проверять конкурсантов на их атрибуты "S.P.E.C.I.A.L." – один из ключевых элементов видеоигр, который является количественным обозначением основных характеристик персонажа: силы, восприятия, выносливости, харизмы, интеллекта, ловкости и удачи.
Шоу будет иметь 10 эпизодов, а на кону будет "огромный денежный приз".
Создатели проекта также отметили, что стремятся сохранить "ДНК серии", но одновременно обеспечить совершенно новый взгляд на знакомую геймерам вселенную.
Кастинг на участие в шоу уже открыто, а от желающих требуют заполнить большую анкету и снять короткое видео, которое максимально расскажет о них.
Информации о том, когда начнут съемки Fallout Shelter или когда оно выйдет в эфир на Amazon Prime пока нет.
Что известно о вселенной Fallout?
Вселенная Fallout – это альтернативная реальность, где технологии развивались в стиле ретро-футуризма 1950-х годов, а мир в 2077 году поглотила ядерная война.
Почти вся поверхность Земли превратилась в радиоактивную пустошь с мутантами и новыми формами жизни. Однако выжили и люди, в частности в многочисленных подземных хранилищах компании Vault-Tec, которые, впрочем, скрывают жуткие тайны.
После катастрофы появились новые государственные формирования, различные кланы и религиозные культы, которые борются за ресурсы, власть и контроль над технологиями прошлого и будущего.