В соцсетях начало появляться все больше материалов по игре Monolith Productions, которая так и не получила возможность порадовать миллионы фанатов Бэтмена, информирует 24 Канал со ссылкой на Kotaku.
Как выглядела игра о Бэтмене от Monolith Productions?
12 января энтузиаст и "архиватор" ретро-игр под ником MrTalida поделился в сети восстановленными файлами Project Apollo – игры о Бэтмене во вселенной кинофильмов именитого режиссера Кристофера Нолана.
Они были созданы между апрелем 2009 года и январем 2010 года, когда в Monolith Productions лелеяли надежду на амбициозный проект.
Всего за 10 месяцев, команде удалось достичь заметного прогресса и получить фантастический концепт видеоигры, который, к сожалению, так и не стал полноценным проектом.
На свежих кадрах можно впервые увидеть, как в игре выглядел бы легендарный Tumbler, он же "бэтмобиль".
Транспорт в отмененной игре: смотрите видео
Зрелищные гонки в сочетании с другими идеями разработчиков, как вот система, благодаря которой случайно сгенерированные головорезы с Готем-Сити после проигрыша Бэтмену возвращались бы позже еще сильнее и злее чтобы взять реванш, могли бы на годы вперед определить вектор развития супергеройских видеоигр.
Игровой процесс: смотрите видео
Однако, этого не произошло, а упомянутая система, которая получила название Nemesis, стала фишкой другого проекта студии, игры по мотивам Властелина Колец – Shadow of Mordor 2014 года и ее продолжении 2017 года, Shadow of War.
Почему игру о Бэтмене от Monolith отменили?
В марте 2025 года бывшая генеральный менеджер WB Games Лаура Фрайер рассказала, что работа над Project Apollo велась тайно до разговора с режиссером.
Дальнейшую судьбу игры должно было определить решение Кристофера Нолана, поскольку ее события должны были разворачиваться во вселенной его кинотрилогии Темный Рыцарь.
В конце концов Кристофер Нолан отказался от создания видеоигры по собственной трилогии Бэтмена. По большей части причиной этого стал страх провала, вызванный неудачей игры Batman Begins для PlayStation 2.