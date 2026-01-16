В соцсетях начало появляться все больше материалов по игре Monolith Productions, которая так и не получила возможность порадовать миллионы фанатов Бэтмена, информирует 24 Канал со ссылкой на Kotaku.

Как выглядела игра о Бэтмене от Monolith Productions?

12 января энтузиаст и "архиватор" ретро-игр под ником MrTalida поделился в сети восстановленными файлами Project Apollo – игры о Бэтмене во вселенной кинофильмов именитого режиссера Кристофера Нолана.

Они были созданы между апрелем 2009 года и январем 2010 года, когда в Monolith Productions лелеяли надежду на амбициозный проект.

Всего за 10 месяцев, команде удалось достичь заметного прогресса и получить фантастический концепт видеоигры, который, к сожалению, так и не стал полноценным проектом.

На свежих кадрах можно впервые увидеть, как в игре выглядел бы легендарный как в игре выглядел бы легендарный Tumbler, он же "бэтмобиль".

Транспорт в отмененной игре: смотрите видео

Наконец, вот серия видео, показывающая прогресс, который Monolith сделали над секциями tumbler batmobile. AFAIK, предыдущая утечка не показывала никаких кадров тумблеров, так что это может быть нашим первым подглядыванием. Вы можете посмотреть как продвигалась функция с октября 2009, по ноябрь 2009, по январь 2010. Наслаждайтесь файлами! 9/9



[image or embed] - MrTalida (@mrtalida.bsky.social) 13 января 2026 г. в 02:02

Зрелищные гонки в сочетании с другими идеями разработчиков, как вот система, благодаря которой случайно сгенерированные головорезы с Готем-Сити после проигрыша Бэтмену возвращались бы позже еще сильнее и злее чтобы взять реванш, могли бы на годы вперед определить вектор развития супергеройских видеоигр.

Игровой процесс: смотрите видео

Открытый мир Готэма можно было бы пересечь либо скользящим движением и использованием грейферного крюка (как установлено в играх Arkham), либо с помощью Tumbler/Batmobile. pic.twitter.com/VZKXJBFsgP - SpideyRanger (@Dageekydude) 3 апреля, 2024 г

Однако, этого не произошло, а упомянутая система, которая получила название Nemesis, стала фишкой другого проекта студии, игры по мотивам Властелина Колец – Shadow of Mordor 2014 года и ее продолжении 2017 года, Shadow of War.

Почему игру о Бэтмене от Monolith отменили?