У соцмережах почало з'являтися все більше матеріалів з гри Monolith Productions, яка так і не отримала нагоду потішити мільйони фанатів Бетмена, інформує 24 Канал з посиланням на Kotaku.

Як виглядала гра про Бетмена від Monolith Productions?

12 січня ентузіаст та "архіватор" ретро-ігор під ніком MrTalida поділився у мережі відновленими файлами Project Apollo – гри про Бетмена у всесвіті кінофільмів іменитого режисера Крістофера Нолана.

Вони були створені між квітнем 2009 року та січнем 2010 року, коли у Monolith Productions плекали надію на амбітний проєкт.

Всього за 10 місяців, команді вдалося досягти помітного прогресу й отримати фантастичний концепт відеогри, який, на жаль, так і не став повноцінним проєктом.

На свіжих кадрах можна вперше побачити, як у грі виглядав би легендарний Tumbler, він же "бетмобіль".

Видовищні перегони в купі з іншими ідеями розробників, як от система, завдяки якій випадково згенеровані головорізи з Ґотем-Сіті після програшу Бетмену поверталися б пізніше ще сильнішими та злішими аби взяти реванш, могли б на роки вперед визначити вектор розвитку супергеройських відеоігор.

Однак, цього не сталося, а згадана система, яка отримала назву Nemesis, стала фішкою іншого проєкту студії, гри за мотивами Володаря Перснів – Shadow of Mordor 2014 року та її продовженні 2017 року, Shadow of War.

Чому гру про Бетмена від Monolith скасували?