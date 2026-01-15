Раніше цей же фахівець уже змушував гру працювати на електронних сигаретах та настільних зарядних пристроях. Результати роботи Аарон Крістофель опублікував на своєму YouTube-каналі Aaron Christophel.

Як вдалося запустити гру на кухонному приладі?

Для реалізації цього проєкту Крістофелю довелося скористатися методом зворотного інжинірингу, щоб розшифрувати флешпам'ять пристрою. Він вивантажив оригінальне програмне забезпечення та перепрошив апаратну частину, яка відповідає за роботу сенсорного дисплея.

Під час дослідження внутрішньої начинки Cook4Me виявилося, що вона має досить серйозні характеристики як для кухонного ґаджета: чип R7S721031VCFP від Renesas, модуль Wi-Fi, а також по 128 МБ оперативної та флеш-пам'яті.

Гра запускається безпосередньо на вбудованому екрані скороварки. За оцінкою автора, частота кадрів у грі є досить непоганою. Сам інженер пояснив своє рішення тим, що хоча це і виглядає безглуздо, він мусив це зробити, раз такий пристрій існує.

Doom на скороварці Cook4Me – дивіться відео:

Це досягнення доповнює довгий список дивних платформ для Doom. Раніше ентузіасти запускали гру в текстових документах Word, PDF-файлах, програмі Paint і навіть у пошуковому рядку Google.