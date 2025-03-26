Когда фанатам комиксов хочется видеоигр о Бэтмене, то они покупают что-то из проектов Rocksteady Studios, которая создала достойную трилогию для этого героя. Вместе с тем многие все же мечтают об игровой адаптации другой киновселенной, связанной с "человеком-летучей мышью", информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Нолан побоялся провала

Конечно, речь об уже культовой трилогии гениального режиссера Кристофера Нолана, которую часто обобщают названием "Темный рыцарь", где в главной роли выступил звездный Кристиан Бэйл.

Почти год назад в сеть попали кадры отмененной видеоигры о Бэтмене как раз по ее мотивам, заставившие всех поклонников фильмов кусать локти. Тогда стало известно, что разработку проекта остановили именно из-за решения Нолана, но теперь выплыли интересные подробности.

Раскрыла карты бывшая генеральный менеджер WB Games Лаура Фрайер. Так вот, игра с открытым миром, "где геймеры могут исследовать мир и проходить миссии, используя различные подходы, такие как бой или стелс" хранилась в тайне во время разработки в Monolith Productions.

WB были в восторге от игры, но попросили нас работать над ней в режиме стелс, пока мы не сможем поговорить с Ноланом,

– рассказала Фрайер.

Наконец разработчики получили аудиенцию с режиссером, но он наотрез отказался от идеи. Причиной такого решения стала провальная игра Batman Begins для PlayStation 2.

Проект получил посредственные отзывы от критиков (65/100 на metacritic) и стал финансовой неудачей для создателей, поэтому Нолан боялся повторения подобной истории и не доверился Monolith.