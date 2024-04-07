Трилогия Нолана многими до сих пор считается лучшими фильмами о Бэтмене и, оказывается, мир мог получить еще и видеоигру в таком же стиле.

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Monolith Productions – студия под крылом Warner Bros. Games, долгое время работала над собственной игрой о Бэтмене в так называемом "ноланверсе". Правда, в один момент разработку пришлось прекратить, а все наработки стали основой для хитовой Middle-Earth: Shadow of Mordor.

Недавно в сети появилось немало записей игрового процесса и скриншотов из отмененного проекта. За их появлением стоит пользователь X (бывший твитер) известный под ником Back2Life, хотя остается неизвестным как именно ему удалось их достать.

На обнародованных кадрах из проекта под кодовым названием Apollo показано, как Бэтмен осматривает мрачные пейзажи Готэма и планирует вниз с высокого здания прямо на место преступления.

Геймплей отмененной игры про Бэтмена – смотреть видео

Хотя все материалы, появившиеся в сети являются новыми, это не первые подробности об отмененной игре.

В частности, благодаря расследованию, проведенному Лиамом Робертсоном из DidYouKnowGaming несколько лет назад, стало известно, что процесс разработки длился около 18 месяцев, прежде чем игра в конце концов была закрыта, а еще то, что она планировалась как проект с открытым миром.

Однако самым важным кусочком информации было то, что именно для этого Бэтмена в Monolith разработали свою удивительную систему Nemesis, которая потом и принесла успех Shadow of Mordor.

Что такое Nemesis? Система, что случайным образом генерирует уникальных врагов для игрока, которые противостоят ему в течение долгого времени, становясь сильнее после каждой проигранной битвы.

Согласно расследованию Робертсона, игра в конце концов была отменена, поскольку она так и не получила поддержки Кристофера Нолана.

WB Games четко дали понять Monolith, что те не могут продолжать разработку без его согласия, поскольку проект не только был вдохновлен вселенной его кинотрилогии, но и его события происходили именно в ней.

Интересно, что именитый режиссер якобы не то чтобы не полюбил проект, а просто из-за своей занятости не смог уделить внимания разработчикам и считал это несущественным.

Это огромная потеря для игровой индустрии, ведь как бы нам не нравился Бэтмен от Rocksteady, игра в сеттинге фильмов Нолана да еще и с открытым миром и системой Nemesis имела все шансы стать одной из лучших супергеройских видеоигр в истории.