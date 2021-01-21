Аналитики назвали топ 10 самых ожидаемых ремейков популярных игр. В рейтинг попало немалое количество интересных проектов, но первое место заняла видеоигра GTA San Andreas.

Аналитическая компания Mazuma Mobile опубликовала результаты очень интересного исследования. Специалисты решили проанализировать немалое количество данных, чтобы определить самые ожидаемые ремейки видеоигр.

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Аналитики взяли список из 400 популярных игр, которые чаще всего упоминаются со словом ремейк или ремастер. Они посчитали количество поисковых запросов для всех этих проектов (за последний год). Всего специалисты отметили 50 самых ожидаемых проектов, но подробный рейтинг вышел только для первой 10.

Топ 10 самых ожидаемых ремейков:

Grand Theft Auto: San Andreas – 23,5 миллиона запросов Bully – 19,1 миллиона запросов Grand Theft Auto: Vice City – 10,5 миллиона запросов Half-Life – 4,9 миллиона запросов Tekken 3 – 4,6 миллиона запросов Grand Theft Auto IV – 4,2 миллиона запросов Super Mario World – 3,8 миллиона запросов Left 4 Dead 2 – 3,2 миллиона запросов Grand Theft Auto III – 2,9 миллиона запросов Left 4 Dead – 2,8 миллиона запросов

Интересно, что очень уверенно лидируют популярные проекты от Rockstar Games. А всего в рейтинг попало сразу пять видеоигр от этой компании. Стоит отметить, что не нужно в ближайшее время ждать ремейков этих игр, потому что студия сейчас занята разработкой других проектов.

Серия Grand Theft Auto развивается достаточно успешно и без ремастеров, а с Bully ситуация иная. Пока появлялись лишь слухи о сиквеле этой игры, но последние новости весьма неутешительны для поклонников этого проекта. Инсайдеры сообщали, что разработку игры отменили, потому что студия Rockstar Games планирует сосредоточиться на GTA VI. Также стоит отметить, что эта компания уже выпускала мобильные версии видеоигр Grand Theft Auto: San Andreas и Bully.

Интересно, что в рейтинг попали сразу две части Left 4 Dead, но геймерам также не стоит рассчитывать на ремастеры этих проектов. Только летом выйдет духовный наследник этой серии под названием Back 4 Blood, который разрабатывают авторы оригинальных проектов. Ремейки Half-Life, Tekken 3 и Super Mario World также интересуют геймеров, хотя все эти видеоигры вышли еще в девяностых.

Смотрите трейлер игры Back 4 Blood – видео