Студія GSC Game World офіційно підтвердила, що в оновленні 1.7 буде перероблена система витривалості, розповідає 24 Канал з посиланням на заяву розробників на сторінці гри в соцмережі X.

У короткому відео розробники назвали ці зміни "покращенням". Аналогічно "покращили" й енергетичні напої, однак з'явився нюанс: надмірне вживання енергетиків призведе до "передозування". У персонажа почнуть тремтіти руки, що може завадити влучній стрільбі.

Окрім цього, розробники офіційно підтвердили появу режиму складності "Майстер", хоча деталі його роботи поки не розкривають. Також гравців чекає редизайн інвентарю: комірки будуть переміщені, а до предметів додадуть характеристики.

Згідно з неофіційною інформацією він внесе значні зміни в систему симуляції життя A-Life.

Фракції зможуть розширити свій контроль над новими територіями, розповідає S.T.A.L.K.E.R. 2 News. Це означає, що вони також можуть втратити контроль над своїми землями, якщо не зможуть їх захистити.

Різні цікаві місця, контрольні пункти, локації (але не хаби) будуть предметом суперечок між різними NPC і навіть мутантами, які також хочуть захистити свої лігва і території від своїх дуже недружніх сусідів – сталкерів.

Коли очікувати релізу патча наразі невідомо, але вийде він, швидше за все, незадовго після релізу гри на PlayStation 5.

Коли S.T.A.L.K.E.R. 2 з'явиться на PS 5?

Вихід гри на PlayStation 5 запланованого на 20 листопада. Тим часом розробники випустили нагадування з кадрами ігрового процесу на консолі Sony.

Разом з тим вже 16 листопада S.T.A.L.K.E.R. 2 зникне з підписки Xbox Game Pass, тому для доступу до оновлення 1.7 гру потрібно буде придбати окремо.

У своєму нещодавньому зверненні студія GSC Game World назвала співпрацю з командою Xbox однією з найкращих у своїй історії. Вони висловили щиру подяку за підтримку, професіоналізм та допомогу, яка була особливо відчутною "навіть у найтемніші моменти".

Розробники зазначили, що ця співпраця зробила щасливими мільйони гравців, які змогли відкрити для себе Зону. Хоча S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl залишає підписку Game Pass, розробники наголосили, що їхня "спільна подорож та дружба" з Xbox триватиме.

Вони також нагадали, що на всесвіт S.T.A.L.K.E.R. чекає багато нового: сюжетні доповнення та інші сюрпризи, які вже перебувають у розробці.