Український хіт пробув у сервісі майже рік з моменту свого релізу і скоро він з'явиться на консолі від Sony. Про те, що гра покине підписку компанія Microsoft підтвердила офіційно на сайті Xbox.

Коли саме гра зникне з підписки?

Згідно з інформацією, що з'явилася також в застосунку Xbox на ПК, консолях та мобільних пристроях, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl покине каталог Game Pass вже 15 листопада. Першим на оновлення списку звернув увагу портал GameRant.

Разом з українським шутером з підписки зникнуть ще чотири гри:

Blacksmith Master (PC)

(PC) Football Manager 2024 (PC та Xbox)

(PC та Xbox) Frostpunk (PC та Xbox)

(PC та Xbox) Spirittea (PC та Xbox)

S.T.A.L.K.E.R. 2 з'явився у Game Pass одночасно з релізом, 20 листопада 2024 року. Таким чином, гра буде видалена з сервісу майже через 12 місяців після виходу. Цікаво, що це станеться незадовго до прем'єри проєкту на PlayStation 5, яка запланована на 20 листопада 2025 року. До речі, розробники гри нещодавно представили окремий трейлер.

Водночас гра Blacksmith Master пробула в Game Pass менше ніж три місяці, адже її додали 19 серпня. Причини такого короткого терміну доступності невідомі. Журналісти припускають, що гра могла потрапити до списку на видалення помилково.

Очікується, що офіційний анонс від Microsoft з переліком ігор, які покинуть сервіс, а також з листопадовими новинками для Game Pass, з'явиться 4 листопада.