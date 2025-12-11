Попри успішні релізи, включно з Clair Obscur, Hollow Knight, Ghost of Yotei і Donkey Kong, індустрія побачила ще більше провалів. Відкладення GTA VI й закриття студії Monolith стали лише частиною проблем, розповідає 24 Канал.

Багато проєктів не виправдали очікувань через технічні недоліки, відсутність цікавого контенту та примітивні сюжети. FBC: Firebreak і Splitgate 2 не змогли просунути свої франшизи вперед, а ігри, які позиціюватися як альтернатива GTA, виявилися жалюгідними спробами наздогнати культову серію.

Які ігри стали найгучнішими провалами року?

Tales Of The Shire: A The Lord Of The Rings Game стала черговим розчаруванням у всесвіті Толкієна. Проєкт розробила Wētā Workshop – студія, яка створювала декорації, костюми та реквізит для кінотрилогії Пітера Джексона. Проте гра не відображає цього досвіду.



Tales Of The Shire: A The Lord Of The Rings Game розчарувала фанатів / Фото Wētā Workshop

За стилістикою проєкт нагадує The Fellowship of the Ring 2002 року, але з яскравішою палітрою та естетикою, схожою на Zelda чи Animal Crossing. Симулятор життя хобітів у Шир пропонує готувати, рибалити, садити городину та прикрашати нору.

На цьому функціонал закінчується. Гра нудна, не розкриває франшизу і не пропонує нічого цікавого шанувальникам фільмів або книг.

Splitgate 2 виявився непотрібним сиквелом безкоштовного шутера, який відверто копіював Portal від Valve. Попри відсутність судових позовів за порушення авторських прав, оригінальна гра здобула популярність серед геймерів. Проте другу частину ніхто не чекав.



Splitgate 2 виявився нікому непотрібним / Фото 1047 Games

Як показує приклад Fortnite, найкращі безкоштовні багатокористувацькі шутери не потребують сиквелів – достатньо розвивати наявну платформу. Splitgate 2 не запропонував суттєвих покращень механік попередника. Нові функції на кшталт лоадаутів виявилися зайвими, а посилена монетизація стала кроком назад.

Після провального релізу та шквалу критики гру повернули в бета-версію у липні, через місяць після виходу. Перезапуск проєкту під назвою Arena Reloaded запланований на 17 грудня.

The Precinct намагався заповнити паузу до виходу GTA VI, повернувшись до ізометричного формату перших частин серії. Гравці керують Ніком Корделлом-молодшим – новачком у поліції, який патрулює вулиці міста Аверно 1980-х років і намагається помститися за загибель свого батька, шефа поліції.



The Precinct непогана на старті, але швидко втомлює / Фото Fallen Tree Games

Концепція виглядає цікаво, а стилістика та геймплей спочатку захоплюють. Але гра страждає від нестачі ідей і різноманітності. Патрулювання стає монотонним, а місії швидко втомлюють, попри заявлену "систему генерації злочинів". Коли пограбування банку перетворюється на рутину, щось явно пішло не так.

Ситуацію погіршив передчасний реліз із численними багами. Наступні патчі викликали ще більше скарг – оновлення для PS5 навіть видаляло збереження гравців.

FBC: Firebreak став одним із найбільших розчарувань року. Шутер мав розширити всесвіт Remedy (Alan Wake, Control), але перетворився на порожній додаток без лору та сюжету.



FBC: Firebreak дуже розчарував фанатів Control / Фото Remedy

Події відбувається через шість років після Control. Гравці керують спецпідрозділом Firebreak Федерального бюро контролю, який зачищає штаб-квартиру від ворогів, контрольованих Hiss. На цьому контент закінчується.

Ігри Remedy відомі захопливими взаємопов'язаними сюжетами, але Firebreak не додає нічого до наративу. Проєкт також відійшов від фірмового стилю студії – екшн-горорів від третьої особи, запропонувавши кооперативний шутер від першої особи. Навіть цей формат реалізований погано через незручну зброю та повторюваний геймплей.

Велике оновлення із режимом виживання на кшталт COD Zombies відклали на початок 2026 року. Чи залишаться до того часу гравці – велике питання.

Lost Soul Aside демонструє, що відбувається, коли компанія штучно збирає команду розробників замість органічного формування навколо проєкту. Результат жахливий.



Lost Soul Aside виявилася взагалі нікому непотрібною / Фото UltiZeroGames

У цій RPG гравець керує Кейсером – сиротою, який рятує сестру Луїзу та людство від дракоподібних Voidrax. Допомагає супутник Арена, що перетворюється на зброю та елементи (як у Clair Obscur).

Розробка почалася як сольний проєкт Янга Бінга, але Sony включила гру до China Hero Project – ініціативи для просування китайських розробників. Це назавжди змінило курс розробки.

Гра нагадує старі Devil May Cry або Final Fantasy, але без харизматичних персонажів, які зробили ті серії успішними. Бойова система пристойна, але головоломки занадто прості, дослідження нудне та лінійне, а світ не затягує.

MindsEye рекламували як футуристичну відповідь GTA та гру, яка має затримати геймерів до виходу шостої частини, якщо не перевершити її. Результат був настільки далеким від обіцянок, що проєкт моментально втонув у морі критики, а сама гра об'єктивно виявилася дуже посередньою.



MindsEye сміливо можна назвати провалом року / Фото Build a Rocket Boy

Екшн-пригода від третьої особи розповідає про Джейкоба Діаса – колишнього солдата з амнезією та нейроімплантом MindsEye. У пустельному місті Редрок (вигадана версія Вегаса) він виконує дві місії: знищує шалені ШІ-роботи та розкриває таємниці свого минулого.

Естетика та геймплей нагадують GTA завдяки участі колишнього розробника Rockstar Леслі Бензіса. Але якщо Rockstar випускає ретельно відполіровані ігри, ця вийшла напівготовою. Проєкт багатий на баги, а в псевдовідкритому світі катастрофічно мало активностей.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour дивно навіть називати грою, хоча її продають саме так. Welcome Tour – це демонстрація можливостей заліза та консолі з мінііграми, яка мала б бути безплатною.



Nintendo Switch 2 Welcome Tour можна описати як Nintendo в своїй глибинній суті / Фото Nintendo

Гравець керує мініатюрною людиною, що рухається крізь апаратне забезпечення Switch 2 та аксесуари (багато з яких ви, ймовірно, не маєте). За кожну взаємодію з елементом консолі – кнопками, портами тощо – нараховують марки.

Це буквально інтерактивна інструкція та реклама додаткових аксесуарів, за які ви заплатили гроші. Найбільше проєкт встановлює жахливий прецедент.

Монетизація отруювала індустрію останні 15 років, а компанії постійно перевіряють межі того, за що люди готові платити. Лінію треба провести, і вона проходить далеко від цього продукту.