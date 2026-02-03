Ubisoft все ніяк не можуть з'явитися у новинах в позитивному ключі. Цього разу компанія звільнила багаторічного працівника за коментарі у соцмережі, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Sony запатентували унікальний геймпад для PlayStation – власники вирішуватимуть де будуть кнопки

В Ubisoft запанувала диктатура?

На початку січня стало відомо, що іменита студія у серйозній халепі. Ubisoft довелося скасувати чимало проєктів, серед яких багатостраждальний ремейк Prince of Persia, та скоротити багато працівників.

Окрім того, боси компанії вирішили повернути 5-денний робочий день в офісі, що не викликало захвату у тих "щасливчиків", які не втратили роботу та любили працювати віддалено.

Своє невдоволення такою політикою вирішив виказати й Девід Мішо-Кром.

Мішо-Кром розпочав кар'єру в Ubisoft у 2012 році. Відтоді він попрацював над Assassin's Creed Unity, Syndicate, Origins, Valhalla та Watch Dogs Legion. З 2022 року був керівником команди з дизайну рівнів для Assassin's Creed Shadows, інформує gamesradar+.

Отож Ubisoft хочуть повернути 5 днів в офісі... тому, що вони "вірять у співпрацю"... але давайте чесно, ми не зовсім дурні... ми чудово знаємо, чому ви хочете повернутися до 5 днів в офісі…,

– написав він у себе в LinkedIn.

У дописі розробник також додав посилання на відео, в якому стверджується, що обов'язкове повернення до роботи з офісу – це лише спосіб акуратно звільнити співробітників, які віддають перевагу роботі з дому.

Кілька днів потому Мішо-Крома було усунено від роботи на 3 дні через "дисциплінарне порушення", а невдовзі й узагалі звільнено.

Як виправдовуються в студії?

В коментарі для Kotaku, Ubisoft зазначили, що своїми коментарями Девід порушив "кодекс поведінки" студії та був звільнений саме за це, а не за свої думки.

Обмін відгуками чи думками з повагою не призводить до звільнення,

– заявили у компанії.

Отож, Ubisoft продовжує стрімке піке в очах геймерів та усієї ігрової індустрії.