Що відбувається з Ashes of Creation?

Фентезійна MMORPG Ashes of Creation вийшла в ранній доступ у Steam 11 грудня, але вже менш ніж за два місяці проєкт опинився у стані невизначеності. Студія-розробник Intrepid Studios зіткнулася з хвилею відставок керівників і повідомленнями про масові скорочення персоналу, пише Kotaku.

Директор гри Стівен Шариф наприкінці січня заявив, що втратив контроль над компанією. За його словами, рада директорів почала вимагати рішень, які він вважав неетичними. Саме це стало причиною його відставки на знак протесту. Конкретні деталі він не розкрив, але підтвердив, що разом із ним компанію залишили й інші ключові співробітники.

Ситуацію ускладнює той факт, що студія базується в Каліфорнії, де роботодавці зобов’язані завчасно повідомляти про масові звільнення. Офіційних даних у державних реєстрах поки немає, однак інформацію про внутрішній хаос підтвердила колишня директорка з комунікацій Маргарет Крон. Вона публічно повідомила, що також залишила студію, і попросила гравців зберігати повагу до розробників, які раптово втратили роботу після багатьох років праці над грою.

Ashes of Creation фінансувалася через Kickstarter ще у 2017 році та зібрала понад 3,2 мільйона доларів. Проєкт обіцяв масштабний відкритий світ, систему фракцій і відмову від pay-to-win механік. Розробка тривала майже десятиліття, і лише наприкінці 2025 року гра з’явилася у Steam Early Access.

Частина людей, які переказали гроші на розробку через Kickstarter тепер вважає, що вихід у ранньому доступі не є повноцінним релізом версії 1.0, а тому вимагає повернення коштів. На сторінці гри в Steam з’явилися сотні негативних відгуків, а загальний рейтинг впав до рівня "вкрай негативний". Гравці відкрито пишуть про страх швидкого закриття серверів і називають покупку гри ризикованою.

Проблеми з фінансуванням переслідували Ashes of Creation ще з перших років розробки. Раніше Шариф заявляв, що сам вклав значну частину коштів і що для реалізації всіх обіцяних механік потрібно близько 30 мільйонів доларів. Він заперечував критику, що проєкт є "дорогим гобі", наголошуючи на своєму досвіді гравця MMORPG.

Що буде далі з грою?

Наразі студія офіційно не оголосила, що буде з грою далі. Ще наприкінці січня команда обіцяла великий апдейт для спільноти в середині лютого, де планувала відповісти на питання щодо продуктивності й дизайну. Однак після відставок керівництва та хвилі звільнень майбутнє цього оновлення виглядає невизначеним.