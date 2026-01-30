Актори motion-capture, які подарували зовнішність героям хітової RPG від Larian Studios потішили своїх українських фанатів, повідомляє 24 Канал.
Варте уваги У одній з найкращих відеоігор останніх років неочікувано з'явилася українська локалізація
Квас прийшовся до смаку акторам з BG 3?
На сторінці GameStreetUA у X з'явилося відео, зняте акторкою Деборою Вайлд, яка стала прототипом воїтельниці Лей'зель.
Вона разом з Тео Соломоном (Вілл у грі), Нілом Ньюбоном (Астаріон у грі) та іншими акторами зненацька вирішили продегустувати "Квас Тарас".
Думки щодо смаку напою розділилися. Зокрема Ньюбон назвав його "житнім хлібом, який перетворили на рідину", а сама Дебора зазначила що візуально квас схожий на відоме пиво "Guiness".
Завдяки розсипу кумедних реакцій, відео стало вірусним в українському сегменті X, тож і коментарі наших геймерів не забарилися.
Дегустація від каста BG 3: дивіться відео
За Астаріона більше не граю, сильно кривиться..,
– пожартував користувач @AlexZanger.
Інші ж коментатори пропонували акторам спробувати грушевий "Живчик" або білий квас.
Як BG 3 завоювала народну любов?
Рольова гра від Larian Studios запам'яталася геймерам завдяки великій варіативності проходження, глибоким супутникам та розгалуженим сюжетним лініям.
Особливо приємним для українських геймерів стало те, що Baldur's Gate 3 була однією з перших "великих" відеоігор з українською текстовою локалізацією.
BG 3 стала шаленим успіхом для своїх розробників та першою грою, яка завоювала усі 5 головних нагород Гра року.