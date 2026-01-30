Актори motion-capture, які подарували зовнішність героям хітової RPG від Larian Studios потішили своїх українських фанатів, повідомляє 24 Канал.

Квас прийшовся до смаку акторам з BG 3?

На сторінці GameStreetUA у X з'явилося відео, зняте акторкою Деборою Вайлд, яка стала прототипом воїтельниці Лей'зель.

Вона разом з Тео Соломоном (Вілл у грі), Нілом Ньюбоном (Астаріон у грі) та іншими акторами зненацька вирішили продегустувати "Квас Тарас".

Думки щодо смаку напою розділилися. Зокрема Ньюбон назвав його "житнім хлібом, який перетворили на рідину", а сама Дебора зазначила що візуально квас схожий на відоме пиво "Guiness".

Завдяки розсипу кумедних реакцій, відео стало вірусним в українському сегменті X, тож і коментарі наших геймерів не забарилися.

Дегустація від каста BG 3: дивіться відео

Частина касту Baldur's Gate 3 п'ють Квас Тарас? pic.twitter.com/CVP8QwKQnD — GameStreetUA✙ (@GameStreetUA) January 29, 2026

За Астаріона більше не граю, сильно кривиться..,

– пожартував користувач @AlexZanger.

Інші ж коментатори пропонували акторам спробувати грушевий "Живчик" або білий квас.

